"Окрилена" успіхом з протиковідними вакцинами, компанія BioNTech узялася застосовувати технологію мРНК для розробки препарату проти раку.

мРНК (матрична рибонуклеїнова кислота) - це фактично біохімічна інструкція, яка повідомляє клітинам, як виробляти копії шиповидного білка коронавірусу. Тож, коли в організм потрапить справжній вірус, імунна система вже розпізнає його та знатиме, як з ним боротися. Логічно, що подібний механізм, на думку вчених, варто випробувати й проти інших захворювань, як-от проти раку.

У випробуваннях нової протиракової вакцини з мРНК візьмуть участь 120 онкохворих із Іспанії, Німеччини, Італії, Польщі, Британії, США та Австралії.