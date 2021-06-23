Компанія BioNTech використає анти-ковідні технології для боротьби з раком [ Редактировать ]
"Окрилена" успіхом з протиковідними вакцинами, компанія BioNTech узялася застосовувати технологію мРНК для розробки препарату проти раку.
мРНК (матрична рибонуклеїнова кислота) - це фактично біохімічна інструкція, яка повідомляє клітинам, як виробляти копії шиповидного білка коронавірусу. Тож, коли в організм потрапить справжній вірус, імунна система вже розпізнає його та знатиме, як з ним боротися. Логічно, що подібний механізм, на думку вчених, варто випробувати й проти інших захворювань, як-от проти раку.
У випробуваннях нової протиракової вакцини з мРНК візьмуть участь 120 онкохворих із Іспанії, Німеччини, Італії, Польщі, Британії, США та Австралії.
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