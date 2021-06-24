Кабмін почав четвертий етап вакцинації через новий штам коронавірусу [ Редактировать ]
Через новий штам коронавірусу Кабмін вирішив раніше почати четвертий етап вакцинації. Натепер в Україні зафіксовано вже два випадки зараження "дельтою". Тож, окрім раніше визначених пріоритетних груп, право щепитися тепер мають люди, яким за шістдесят років, а також ув'язнені, працівники виправних установ та слідчих ізоляторів.
А ще українці вісімнадцять плюс, які мають супутні захворювання, зокрема онкологічні або цукровий діабет. Щоб встигнути імунізувати всіх охочих, пункти вакцинації обіцяють відкрити у кожному райцентрі.
Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:
Даю доручення Міністерству розвитку громад та територій вжити заходів, аби такі центри з'явилися щонайменше в кожному районному центрі. Тому що є області, де таких центрів вже більше десяти, а є 6 областей, де центри масової вакцинації досі не з'явилися.
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