Через новий штам коронавірусу Кабмін вирішив раніше почати четвертий етап вакцинації. Натепер в Україні зафіксовано вже два випадки зараження "дельтою". Тож, окрім раніше визначених пріоритетних груп, право щепитися тепер мають люди, яким за шістдесят років, а також ув'язнені, працівники виправних установ та слідчих ізоляторів.

А ще українці вісімнадцять плюс, які мають супутні захворювання, зокрема онкологічні або цукровий діабет. Щоб встигнути імунізувати всіх охочих, пункти вакцинації обіцяють відкрити у кожному райцентрі.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України: