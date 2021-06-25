Українська митниця звітує про реформи: що змінилося? [ Редактировать ]
Український митниці 30. На честь свята у столиці звітували про здобутки митної реформи, яка почалася ще наприкінці 2019. Новації, передусім, стосуються митної інфраструктури та кадрової політики. Так, з першого липня більшість посадовців перейдуть на контрактну форму роботи, яка передбачає тести на профпридатність і перевірку на доброчесність.
Як саме перевірятимуть митників? І як оцінюють чергову реформу експерти - розкаже Ірина Розова
Хронічне реформування української митниці не просто історія, ціла епопея! В якій - безліч головних героїв.
Ми спостерігаємо нескінченну кадрову чехарду.
І до якої так важко підібрати назву!
Були митниці ДФС, потім митниці ДМС, тепер з 1 числа в нас будуть філії Держмитслужби.
А в кожній новій сюжетній лінії - сценаристи обіцяють змінити все!
Попереду в Державній митній служби - великі зміни і великі перспективи.
Розпочалася чергова митна реформа наприкінці 2019. За планами влади, нова Держмитслужба має наблизитися до європейських стандартів та змінити кадрову політику. Сьогодні у столиці відзвітували: в останньому вже є здобутки. Нечесних митників звільнили, а решту перевірять на поліграфі.
Владислав Суворов, заступник голови Державної митної служби України:
В законодавстві не передбачена перевірка доброчесності посадових осіб митних органів, але ми передбачили це у контракті, який буде укладатися з фізособами.
Та зручному митному оформленню товарів, на думку експертів, заважає саме часта зміна кадрів. Люди, які потрапляють на керівні посади в регіональні митниці, змінюються чи не що кілька місяців.
Тетяна Острікова, експертка з економічних питань:
Нова метла мете по своєму і, як правило, що от я прийшов, тепер треба збільшення платежів, а для бізнесу добропорядного це означає збільшення форм контролю, це означає збільшення кількості доглядів - ця вся нестабільність вона не сприяє тому, щоби митне оформлення товарів здійснювалося швидко і в рамках передбачених кодексом чотирьох годин.
Ще один напрям, який зробить митний сервіс швидким та зручним, аудит:
Тетяна Острікова, експертка з економічних питань:
Це те, на чому живе весь світ, щоби пришвидшити імпорт і експорт вірять ціні контракту, а потім приходять з перевіркою в порядку митного аудиту, ви не повірите, але в Україні винайшли свій велосипед - ми не віримо цьому інструменту - постмитного контролю - для нас це не пріоритетний напрямок.
Щодо міжнародної співпраці обіцяли обмін інформацією з європейськими митницями стане доступним на технічному рівні. І якщо в українських митників виникнуть сумніви щодо задекларованого вантажу - інформацію можна буде затребувати в країні-відправниці.
Але чи вистачить грошей на всі ці покращення? Бо заміни в українській митниці потребує майже все - від застарілої техніки до форми, яку працівникам востаннє видавали десять років тому.
Владислав Суворов, заступник голови Державної митної служби України:
Сьогодні до європейських стандартів на превеликий жаль нам дуже далеко, частково виведено з ладу устаткування? Кадрів, проблем дуже багато, особисто моя біль - це зарплатня митників на сьогоднішній день становить 300-400 доларів на одного інспектора.
За словами очільника Держмитслужби Павла Рябікіна, на оновлення лише інфраструктури митниці необхідно щонайменше п'ять мільярдів гривень. Утім, цього року держава виділила в десять разів менше.
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