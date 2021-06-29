У річці Дніпро виявили 161 забруднювач [ Редактировать ]
Фактично катастрофічний. Це коротка характеристика стану Дніпра. І стан цей лише погіршується. А це загрожує здоров'ю мільйонів українців, які п'ють воду з найбільшої річки України. Рахункова палата провела перевірку поверхневих вод річки. І знайшла там 161 забруднювач!
Це й важкі метали - цинк, ртуть та мідь. І значне перевищення синтетичних речовин - сільгосп отрутохімікатів та фармацевтичних препаратів. До того ж ситуацію погіршує й обміління Дніпра. І це все може призвести до екологічної катастрофи.
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