Украинцы стали выше оценивать работу Авакова и больше доверять его ведомству, - опрос [ Редактировать ]
Украинцы стали немного больше доверять Министерству внутренних и дел и выше оценивать работу его главы Арсена Авакова. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного фондом Демократические инициативы им.Кучерива.
"Большинство украинцев негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов. Однако за последние 10 месяцев произошли существенные изменения в балансе позитивной/негативной оценки деятельности руководителей разных ведомств. Улучшилась оценка действий министра внутренних дел Арсена Авакова: баланс изменился с -52% до -48% (в сравнении с июлем 2020г.)", - отмечается в исследовании.
Опрос также показал, что баланс доверия украинцев ко всем правоохранительным органам остается негативным.
"Возросло недоверие к Нацполиции и СБУ (с -25% до -31%). Однако улучшился этот показатель для Министерства внутренних дел (с -46% до -43%), ГБР (с -47% до -43%), прокуратуры (с -58% до -52%), САП (с -60% до -52%)", - отмечается в результатах исследования.
Согласно опросу, украинцы стали выше оценивать ситуацию с безопасностью и общественным порядком: считают, что ситуация улучшилась 11% респондентом (годом ранее так считали 9%), убеждены, что ситуация ухудшилась 38% (в июле 2020 г. - 44%).
Опрос проводился 14-19 мая 2021 г. Во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий и Крыма. Всего опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.
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