Неймовірна спека. Червень у Києві побив аж десять температурних рекордів. У центральній обсерваторії підрахували - середньомісячна температура перевищила кліматичну норму на два градуси. Спекотно по всій Україні буде й надалі - кажуть синоптики.

І додають: разом зі спекою прийдуть зливи, град і шквали. Першими їх уже відчули західні регіони. Про наслідки - в наступному матеріалі.

У Львові буря тривала більше години, і наробила чимало лиха. Вітер зі швидкістю майже 30 метрів за секунду повалив десятки дерев. Із сильними потоками води не справлялися дощоприймачі, тож на дорогах утворилися ріки. Частина автівок намагалися проїхати підтопленими дорогами, частина - залишалася у воді. Люди відкривали каналізаційні люки аби вода стікала у колектори. Підтоплені 29 підвалів та 10 під'їздів. Пошкоджено 24 дахи.

Анастасія Торос, жителька Львова:

І йшли по дорозі і затопило цього разу дуже багато підвальних приміщень тобто всі фактично приміщення де перший поверх і нижче. Просто сильно лило, але не так просто, як ми звикли, що злива пройшла і всьо, а воно лиє і прям з таким вітром, тобто ти стоїш і таке враження тебе зараз знесе.

Наробила лиха негода і в людських оселях.

Анастасія Торос, жителька Львова:

Приходжу додому думаю лиш би не були мої двері скляні виламані. приходжу так чуть чуть висіли, а в мене там був скляний столик і крісла вони всі просто перевернуті вверх ногами. У нас тут сусіди потім збирали своє прання два дні. Питали чи є то чи є то.

Блискавка влучила в приватний будинок у селі Зимна Вода, що неподалік Львова. Пожежу гасили два десятки рятувальників.

Ігор Курус, речник ГУ ДСНС у Львівській області:

Вогнем знищено перекриття між другим та третім поверхом та горищем. А також речі домашнього вжитку що знаходились на горищі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, адже в будинку нікого не було.

Накрила потужна злива і Івано-Франківськ. За лічені хвилини вулиці міста опинились під водою. Найбільше затопило центр. Подекуди рівень води сягав більше двадцяти сантиметрів.

Каналізація не впоралася з об'ємом опадів. Сильний вітер, проливний дощ та град обрушилися на гірські райони... Це вдруге за останні кілька днів. Найбільше лиха стихія наробила в місті Надвірна та навколишніх селах. Крижані кулі, розміром з волоський горіх, знищили там врожай - і на городі, і в саду.

І хоч стихія, яка вирувала на Львівщині, до Рівненщини не дійшла. Але там досі не можуть оговтатися від урагану, який пронісся регіоном у ніч минулої суботи. Буревій знеструмив понад три сотні сіл. Подекуди люди майже тиждень сиділи без світла.

Ладнали мережу сотні енергетиків без перепочинку. Постраждали усі чотири райони області. Найбільше дісталося Рівненському і Сарненському. Там стихія пошкодила майже шість десятків будівель соціальної сфери.

Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації:

У Сарненському районі розкрито 5 закладів дошкільної освіти да, 9 загальноосвітніх закладів, два медичні заклади і три будинки культури. Що стосується Рівненського району, у нас в Рівненському районі 19 навчальних закладів було пошкоджено.

Від того, що коїлося, люди в селах не можуть відійти ще й досі. Місцеві жителі самотужки ладнають зірвані дахи та пиляють викорчувані з корінням дерева. Комунальники ремонтують поруйновані школи та амбулаторії. У громадах рахують збитки.

Микола Панчук, голова Гощанської селищної ради:

У нас 39 населених пунктів, то постраждали всі. Просто в якісь мір хтось більше, хтось менше. Фактично такої стихії, що відбулася, всі люди, які десь старші, вони не пам'ятають, приблизна оцінка - це десь біля двох мільйонів гривень.

Місцеві чиновники просять визнати лихо, яке пережили, надзвичайною ситуацією. Чи оголосять її на Рівненщині - стане відомо після засідання обласної комісії наступного тижня.