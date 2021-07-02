Комунальники Київщини погоріли на "відкатах" [ Редактировать ]
Вигадані ремонти, підроблені документи і псевдотендери. На Київщині затримали посадовця та представників комунальних підприємств Бучанського району, які організували виділення державних грошей на капітальний ремонт прибудинкових територій громади. У підсумку, роботи не виконані, а майже 2 мільйони гривень - поділили.
За таку оборудку посадовцям загрожує до 12 років за ґратами.
по теме
Фальшиві "ковідні" довідки медик створював на комп'ютері просто у своєму робочому кабінеті
Чоловік, якого затримали після пожежі в Білогородці, зізнався у злочині
Для чого шахраї клонують автомобілі, і чому навіть у вашої машини може бути двійник?
Єдина дорога, що веде до села, вщент зруйнована - перевізник відмовився пускати туди рейсовий автобус
Несмотря на решение профильного транспортного комитета ВР поддержать законопроект, который позволит убрать коррупцию в сфере выдачи и продления документов в морской отрасли