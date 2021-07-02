Вигадані ремонти, підроблені документи і псевдотендери. На Київщині затримали посадовця та представників комунальних підприємств Бучанського району, які організували виділення державних грошей на капітальний ремонт прибудинкових територій громади. У підсумку, роботи не виконані, а майже 2 мільйони гривень - поділили.

За таку оборудку посадовцям загрожує до 12 років за ґратами.