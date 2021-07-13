Розблокували відбір служителів Феміди. Сьогодні депутати проголосували за президентські поправки до законопроєкту про формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Понад два роки тому її розпустили, а Вища рада правосуддя, яка мала сформувати новий склад - не впоралася із завданням.

За документ про утворення нової комісії в парламенті голосували раніше, проте сьогодні врахували чотири поправки Президента щодо пропорційності голосів в ухваленні рішень та складу самої комісії. До неї увійдуть 16 членів, половина із них - чинні або колишні судді. І обов'язково мають бути іноземні експерти. Така вимога Венеційської комісії.

Федір Веніславський, народний депутат, "Слуга народу":

Одна правка передбачала, що конкурсна комісія, яка складається із трьох міжнародних експертів і трьох представників Ради суддів, ухвалюється більшістю, тобто мало проголосувати 4 чоловіка, з яких два, щонайменше мають бути представниками міжнародного співтовариства.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, "Європейська Солідарність":