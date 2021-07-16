В останній пленарний день сесії, крім призначення головного правоохоронця - обранці ще встигли послухати звіт головного урядовця. Про депутатські настанови новому очільникові МВС і добрі новини від Дениса Шмигаля - розкаже Лариса Зубенко.

Крісло голови МВС залишалося порожнім лише добу. Напередодні під головним куполом звільнили Арсена Авакова, сьогодні - взялися за призначення його наступника.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Я поважаю усіх, хто має офіцерську честь і гідність, але я буду нещадно боротись із тими, хто всупереч присязі використовує свої повноваження задля власного збагачення та порушує права людей.

Із чого слід почати роботу в Міністерстві - новоспеченому очільникові відомства підказували колишні колеги.

Олександра Устінова, народний депутат, "Голос":

Те, чого всі українці сьогодні чекають, це коли у нас з'явиться не лише нова патрульна поліція, а з'явиться нова поліція. Коли у нас будуть сидіти на Богомольця і не кришувати наркотрафік, а ці люди будуть боротися із наркотрафіком.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Ми готові до конструктивної роботи з вами в питаннях захисту країни, питаннях боротьби із ворогом, питаннях захисту прав людини, бажаємо вам, щоби робота очолюваного вами міністерства не політизувалася.

Тож голосів на підтримку нового міністра у сесійній залі вистачило.

271 - рішення прийнято, вітаю вас, Денисе Анатолійовичу, із зайняттям посади!

Перед виходом на канікули встигли нардепи заслухати і звіт глави уряду. За словами Дениса Шмигаля, із першого жовтня пенсіонери, старші за 75, почнуть отримувати додатково по 400 гривень на місяць. Відновлять доплати і пенсіонерам-силовикам - приблизно по дві тисячі гривень на місяць. А ще за два тижні функціонування ринку землі в уряді визначилися із середньою вартістю гектара.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Мінімальна ціна, по якій можна виставляти землю на продаж, це ціна нормативно-правової оцінки. По кожній області вона відрізняється, але в середньому це близько 1 тис дол за га. В дійсності ми отримали потужний драйвер розвитку економіки і наша мета, щоб цей інструмент розвитку став максимально дієвим і відповідав інтересам України.

Також Денис Шмигаль сповістив, що для українців почали відкривати кордони. Угорщина, Греція, Молдова й Туреччина уже погодилися визнати українські Ковід-сертифікати, які запрацювали в додатку "Дія" від першого липня.