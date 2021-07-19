Стихія з політичними наслідками: ймовірного наступника Ангели Меркель критикують за недоречний сміх під час візиту в затоплений регіон [ Редактировать ]
Кількість загиблих від повені в Німеччині перевалила вже за 160. Сотні людей вважають зниклими безвісти. Збитки обраховують мільярдами. А тепер у стихії з'явилися ще й політичні наслідки. Імовірного наступника Ангели Меркель критикують за недоречну поведінку під час візиту в затоплений регіон. Політик визнав помилку і перепросив. Але посада канцлера однаково стає для нього дедалі примарнішою. Що саме зробив Армін Лашет?
Ці кадри виступу Франка-Вальтера Штайнмаєра в зоні стихійного лиха - вже стали вірусними. І не з вини президента Німеччини. У той час, коли він висловлював співчуття постраждалим від повеней, журналісти помітили дивну поведінку лідера ХДС і кандидата в канцлери країни. Армін Лашет, який стояв за кілька метрів від президента, жартував і весело реготав із місцевими чиновниками.
Що так розсмішило політика - ніхто не дізнавався. Реакція опонентів і навіть однопартійців була однаковою. Поведінку Лашета назвали обурливою, огидною та недостойною кандидата в канцлери. Лідер ХДС уже перепросив: на своїй сторінці в соцмережах написав, що поводився недоречно і дуже про це шкодує.
Не до сміху було Ангелі Меркель. Канцлерка відвідала зруйнований великою водою регіон одразу після повернення зі Сполучених Штатів, щоб на місці оцінити масштаби катастрофи та поспілкуватися з місцевими жителями.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини:
Це жах. Ви знаєте, у німецькій мові навіть немає слів, які б описали масштаби цього лиха. Але я на власні очі бачила, як люди підтримують одне одного, як допомагають. І це єдине, що трохи заспокоює.
На захід Німеччини приїхали сотні волонтерів із різних куточків країни. Вони допомагають місцевим ліквідовувати наслідки стихії. Вулиці маленьких містечок буквально завалені сміттям та шламом.
Пеггі, волонтерка:
Ми з чоловіком познайомилися в цьому місті. І коли побачили як його зруйнували повені, були шоковані. Ми вирішили їхати на допомогу, усією сім'єю.
Фелікс, волонтер:
Усе це сміття і шлам не прибрати за день. Тому ми вирішили приїхати і хоч трохи допомогти людям.
Обіцяє допомогти і держава. Уряд планує виділити мільярди євро.
Олаф Шольц, міністр фінансів Німеччини:
Руйнування величезні. Для того, щоб відбудувати інфраструктуру, потрібні мільярди. Жодне містечко чи земля не впораються власними силами. Це може зробити тільки вся Німеччина.
Вдосконалити планують і роботу системи сповіщення про надзвичайні ситуації. Бо й досі незрозуміло, чому місцева влада вчасно не отримала попереджень про імовірність повеней. І, відповідно, не організувала евакуацію людей.
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