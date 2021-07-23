І знову рекорд. 140 тисяч українців щепилися за минулу добу. Це найвищий показник з початку вакцинальної кампанії. Повністю імунізованих побільшало на 63 тисячі.

При цьому позитивних тестів напередодні отримало 763 людини. Майже стільки ж людей і одужало, летальних випадків - 21.

І хоч темпи вакцинації зростають, а кількість нових хворих стабільно невисока, новий жорсткий локдаун неминучий. Так вважають в МОЗі та очікують сплеск захворюваності вже восени.

Потужність третьої хвилі залежатиме і від кількості вакцинованих. Тому в міністерстві закликають вже зараз щепитися, щоб мати імунітет до осені.