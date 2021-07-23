Гоночное отделение немецкого автоконцерна Audi представило прототип автомобиля, который в следующем году примет участие в ралли-марафоне "Дакар" - Audi RS Q e-tron. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Передвигается Audi RS Q e-tron исключительно на электротяге. Внедорожник получил гибридную силовую установку, состоящую из трех электромоторов от болида Audi e-tron FE07 из чемпионата Formula E.

Два мотор-генератора мощностью 340 л.с. установлены на передней и задней осях и передают тягу на колеса. Третий выступает в качестве системы рекуперации энергии торможений для зарядки батарей. Общая длина проводки на борту машины достигает 4 км.

Отдельный 2-литровый бензиновый турбодвигатель 2.0 TFSI от купе Audi RS5 Turbo DTM будет использоваться в качестве генератора для зарядки литий-ионной батареи на 50 кВт·ч. Для этого он постоянно будет работать в диапазоне 4 500-6 000 об/мин.

Расход топлива, по расчетам, составит менее 200 грамм топлива на один киловатт-час выработанного электричества. Емкость расположенного за водителем бензобака - 295 литров.

Общая мощность силовой установки - до 500 кВт (680 л.с.).

Audi RS Q e-tron имеет только одну передачу и не оснащается механическим полным приводом. Вместо карданных валов и дифференциалов используется специальная компьютерная программа, управляющая тягой по колесам.

Audi RS Q e-tron дебютирует на "Дакаре" уж в январе 2022 года. Пилотами заводской команды Audi Q Motorsport станут испанец, двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс, француз, рекордсмен по победам в "Дакаре" Стефан Петерансель и швед, экс-чемпион DTM и мирового ралли-кросса Маттиас Экстрем.

Как сообщали "Подробности", глава Audi Маркус Дюзманн заявил о том, что компания полностью откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2033 году. Все новые модели с 2026 года будут электромобилями.