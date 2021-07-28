В Ашдоде (Израиль) женщина родила девочку, внутри желудка которой были обнаружены останки эмбриона. Специалисты медицинского центра Ассута полагают, что это несформировавшийся близнец девочки.

В желудке новорожденной нашли кости и сердце. Случай был зафиксирован в начале июля, сообщает The Times of Israel.

Заведующий отделения неонатологии медицинского центра Ассута Омер Глобус назвал несколько теорий, которые способны описать данную аномалию. Одна из которых заключается в том, что на ранних стадиях беременности формируются два эмбриона, но затем один из них поглощает другого.

"Это происходит в процессе развития плода, когда есть полости, которые постепенно закрываются во время развития, и один из эмбрионов попадает в данное пространство. Внутри он частично развивается, но не до конца", - рассказал Омер Глобус.

На поздних сроках беременности УЗИ показало, что живот девочки увеличился. После родов специалисты внимательно осмотрели ребенка и подтвердили, что "внутри новорожденной что-то есть". Также они отметили, что случаи возникновения плода в зародыше происходят примерно один раз на каждые 500 тысяч случаев.

Рентген желудка новорожденной девочки/ Фото: Assuta Medical Center

Операция по удалению останков плода прошла успешно. Ожидается, что девочка вскоре полностью выздоровеет. Ребенок и мать, у которой есть еще трое детей, уже выписаны из больницы.

Ранее мы писали о том, что в Кривом Роге мать случайно задавила новорожденную дочь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.