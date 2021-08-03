Моряки з усього світу відсьогодні можуть вакцинуватися в Нідерландах. Протягом двох місяців для екіпажів морських суден буде доступно 10 тисяч вакцин. Крім того, порт Роттердама дозволив робити ротації на суднах, що заборонено у багатьох країнах.

Отримати щеплення моряки також можуть і в бельгійському Антверпені - саме там вперше почали вводити протиковідний препарат для екіпажів на борту.