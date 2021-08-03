Рекордна спека: у Греції відпочивальники окупували фонтани та пляжі [ Редактировать ]
Греція потерпає від спеки. Кілька днів поспіль повітря прогрівається вище 40 градусів за Цельсієм, синоптики прогнозують рекорд "плюс" 47. Нині відпочивальники окуповують фонтани та пляжі, а місцеві на розпечених металевих поверхнях смажать яєчню.
Під загрозою енергопостачання в країні: мережі можуть не витримати навантаження. Спека також посилює лісові пожежі.
Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції:
Маємо справу з найсильнішою спекою з 1987 року. Посилене споживання електроенергії надмірно навантажує систему. Запевняю, що ми зробили все, що в наших силах, аби зарадити ситуації. Просимо і споживачів допомогти нам.
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