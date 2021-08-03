Греція потерпає від спеки. Кілька днів поспіль повітря прогрівається вище 40 градусів за Цельсієм, синоптики прогнозують рекорд "плюс" 47. Нині відпочивальники окуповують фонтани та пляжі, а місцеві на розпечених металевих поверхнях смажать яєчню.

Під загрозою енергопостачання в країні: мережі можуть не витримати навантаження. Спека також посилює лісові пожежі.

Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції: