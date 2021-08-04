Епопея довжиною в п'ять років, і на лаві підсудних - скандальний суддя Микола Чаус. Сьогодні Вищий антикорупційний суд обирає йому запобіжний захід. Прокуратура просить для судді два місяці арешту. Захист каже: для цього немає підстав.

Засідання триває вже більше шести годин. І ймовірше за все, - кажуть в прес-службі суду, - рішення оголосять завтра.

Вищий антикорупційний суд вже більше шести годин як обирає запобіжний захід колишньому судді Дніпровського району Миколі Чаусу у справі про хабарництво. Засідання відбувається у закритому режимі. НАБУ просить суд заарештувати екссуддю на два місяці. Захисники ж наполягають: підстав для арешту немає, адже у 2016 році, Чаусу, начебто, підозру у хабарництві офіційно не вручали. До того ж їх підзахисний потребує медичної допомоги. У полоні його катували і він 50 днів був прикутий до ліжка.

Ростислав Кравець, адвокат Миколи Чауса:

З огляду на його фізичний стан, Миколі Олексійовичу потрібна фахова медична допомога.

Клопотання детективи НАБУ Чаусу вручили напередодні у лікарні "Феофанія". І ніч той провів в ізоляторі СБУ.

А от справжній детектив розгорівся днями, коли Микола Чаус у спідньому з'явився 30 в селі Мазівка на Вінниччині. За даними журналіста Юрія Бутусова, суддю тривалий час тримали на базі Головного управління розвідки Міноборони. З села Чауса до Києва вивезли співробітники СБУ, в столиці за ними гналися детективи НАБУ, але відбити не змогли.

Ростислав Кравець, адвокат Миколи Чауса:

За словами Миколи Чауса, на території України - ну, я не знаю, він зазначав - де, але наразі, щоб не зашкодити досудовому розслідуванню у цій справі, стосовно його викрадення - тому що як я і зазначав, безпосередньо я вважаю, що в цій справі замішані всі наші спецслужби і не тільки наші, а й спецслужби іноземних країн, але перебував він в Україні.

Справа про хабарництво екссудді тягнеться з 2016 року. Тоді його спіймали на хабарі у 150 тисяч доларів. Цю готівку Микола Чаус ховав у трилітрових банках, які закопував у городі власного будинку.

Перебуваючи під слідством, екссуддя залишив межі України, у березні 2017 року його затримали в Молдові. 3 квітня цього ж року в центрі Кишинева суддю викрали. Молдавські слідчі стверджують, що це зробили українські спецслужби. Голова МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не причетна до викрадення Чауса, а також запропонував Кишиневу допомогу Києва в розслідуванні інциденту.