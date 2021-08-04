В Україні почалася вакцинація дітей проти COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні почали щеплювати проти ковіду дітей. У Чернівецькій області провакцинували п'ятьох підлітків від 13 до 16 років.
Укол робили вакциною Pfizer - так вирішили їхні батьки, оскільки малеча їде на навчання за кордон. А ще - мають хронічні хвороби, які можуть ускладнити перебіг ковіду.
по теме
Мешканці багатоповерхівки сподіваються, що їхній приклад стане корисним і для українців з інших міст
Влада Ізраїлю більше не хоче запроваджувати жорсткі локдауни, основні зусилля спрямують на пропаганду запобіжних заходів і вакцинацію
Ковідна статистика традиційно на вихідні пішла у піке - лідером за кількістю нових випадків залишається Київ
Найбільше інфікованих виявили у столиці, на Дніпропетровщині, та Херсонщині
За добу в Україні вакциновано понад 37 тисяч людей, більшість з яких - новощеплені, інші отримали вже другу дозу