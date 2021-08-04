В Україні почали щеплювати проти ковіду дітей. У Чернівецькій області провакцинували п'ятьох підлітків від 13 до 16 років.

Укол робили вакциною Pfizer - так вирішили їхні батьки, оскільки малеча їде на навчання за кордон. А ще - мають хронічні хвороби, які можуть ускладнити перебіг ковіду.