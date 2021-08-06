Бюро розбрату. Два кандидати на посаду директора БЕБ позиваються до суду на роботу конкурсної комісії. Оскільки вважають її упередженою і заангажованою. Бюро економічної безпеки, нагадаю, має запрацювати за півтора місяця. Його створили на заміну податковій міліції, економічним підрозділам СБУ та Нацполіції. Утім, в опозиції, сумніваються, що новий орган змінить ситуацію

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":