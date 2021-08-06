Юрій Бойко прокоментував створення Бюро економічної безпеки [ Редактировать ]
Бюро розбрату. Два кандидати на посаду директора БЕБ позиваються до суду на роботу конкурсної комісії. Оскільки вважають її упередженою і заангажованою. Бюро економічної безпеки, нагадаю, має запрацювати за півтора місяця. Його створили на заміну податковій міліції, економічним підрозділам СБУ та Нацполіції. Утім, в опозиції, сумніваються, що новий орган змінить ситуацію
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
За последние 7 лет организовалось шесть дополнительных струткру, НАЗК, НАБУ, САП, ДФС больше пяти, ни одно старое не закрылось, ни одна старая структура не прекратила свое существование, и все вместе они тероризируют бизнес а тут новая силовая структура которая будет заниматься дублировать функции оторые уже есть, мы категорически против вот этих силовых структур.
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