В Кривом Роге дети по неосторожности пристегнули мать к арматуре самодельными наручниками. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение сотрудники спасательной службы получили от местных жителей, которые увидели, что женщина пристегнута к металлической конструкции возле одного из жилых домов.

В Службу спасения 101 поступило сообщение от обеспокоенных граждан о том, что в квартире на улице Панаса Мирного Ингулецкого района города Кривой Рог дети, играя самодельными наручниками, пристегнули свою мать к металлической конструкции и наручники не открываются.

Отмечается, что приехав на место, спасатели освободили пострадавшую из оков с помощью шанцевого инструмента, а также булавки.

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