У Кабміні анонсували здешевшання електроенергії для населення [ Редактировать ]
І ще одна новина за підсумками засідання уряду. З першого жовтня в Україні подешевшає електроенергія для населення на 24 копійки. Щоправда, стосується це не всіх споживачів, а лише економних. Що це означає - пояснив прессекретар президента Сергій Никифоров.
Сергій Никифоров, прессекретар президента України:
Маємо нові ціни на електроенергію з першого жовтня. По факту, не те що зростання не буде. Буде якесь навіть зниження. Для домогосподарств які споживають мало, а саме до 250 кіловатів на місяць, ціна знизиться до гривні 44 за кіловат. Для тих, хто споживає більше, за 250 на місяць, ціна є така яка є чинною нині тобто гривня 68. Тобто для переважної більшості домогосподарств з'являється можливість і стимул трошки заощадити на електроенергії. Нагадаю, що за статистикою 80 відсотків домогосподарств споживають або менше 250, або десь приблизно на такому рівні.
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