Тарифи не для всіх: як впливають на бізнес "річні контракти" для споживачів?

На європейській енергетичній біржі він і далі дорожчає. Ціна куба цього тижня "перевалила" за 17 гривень. Утім, побутові споживачі від таких коливань застраховані річними контрактами