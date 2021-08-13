Що спонукає іспанців шикуватися у черги до центрів вакцинації?

Ударними темпами триває протиковідна вакцинація в Іспанії. Країна суттєво випередила своїх сусідів з ЄС за кількістю імунізованих громадян. Що спонукає іспанців шикуватися у черги до центрів вакцинації і до чого тут диктатор Франко? Дивіться далі.

Жодних зелених паспортів для відвідин кафе і жодної примусової вакцинації для роботи. В Іспанії не було масштабних антиковідних протестів, як у Франції чи Італії. Тисячі громадян щодня добровільно прямують до пунктів імунізації.

Міґель Ґарсія Хімендес, працівник комунікаційної агенції:

Вакцинація просто необхідна. Це моральний обов'язок кожного громадянина - подбати про своє здоров'я.

Понад 61 відсоток дорослого населення Іспанії повністю щеплені. На думку соціологів, довіра до медичної системи - один із вирішальних чинників.

Хосеп Лобера член національного комітету зі стратегії вакцинування Іспанії:

Упевненість громадян у медичній системі доволі висока навіть вища, ніж в інших країнах. Можливо, найвища за всю нашу історію. Охорона здоров'я - це одна із систем, якій іспанці довіряють найбільше.

Ліпше імунізуватися, ніж знову пережити ще одну хвилю пандемії. Іспанія однією з перших у Європі прийняла удар коронавірусу і тяжко від нього постраждала.

Інес Ґомес Кальво, графічний дизайнер:

Медики невтомно працюють, щоб стримати спалахи захворюваності. Думаю, для них важливо, щоб ми прийшли вакцинуватися. Це мій спосіб їм віддячити.

Лідія Родріґес Аріас, вакцинована:

Я зроблю все, що скажуть. Якщо необхідна буде третя доза - ми зробимо щеплення ще раз.

Окрім довіри до медичної системи, іспанців спонукає вакцинуватися тісний родинний зв'язок. Багато молоді віком до 30 років традиційно живе разом з батьками, а це старші люди з групи ризику.

Хосеп Лобера, член Національного комітету зі стратегії вакцинації в Іспанії:

Люди вважають, що імунізуватися важливо не так заради себе, як задля здоров'я близьких. І це переконливий аргумент, коли хтось вагається - щеплюватися чи ні.

За останніми даними, понад 70 відсотків дорослих жителів ЄС отримали бодай одну дозу вакцини. Повністю імунізовані понад 57 відсотків. Після Іспанії, у п'ятірці лідерів - Італія, Франція, Німеччина та Велика Британія.

Свій колективний укол проти страху перед вакцинацією іспанці отримали в період диктатури Франциско Франко. Коли в п'ятдесяті роки інші країни почали масову імунізацію проти поліомієліту, Іспанія обрала позицію вичікування.

Минув ще з десяток років, поки щеплення стало обов'язковим. За цей час тисячі дітей підірвали своє здоров'я через ураження поліомієлітом. Багато з них досі є живим свідченням наслідків зволікання.