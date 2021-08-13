Вакцинація - це важливо: Іспанія стала лідером Європи з кількості імунізованих громадян [ Редактировать ]
Ударними темпами триває протиковідна вакцинація в Іспанії. Країна суттєво випередила своїх сусідів з ЄС за кількістю імунізованих громадян. Що спонукає іспанців шикуватися у черги до центрів вакцинації і до чого тут диктатор Франко? Дивіться далі.
Жодних зелених паспортів для відвідин кафе і жодної примусової вакцинації для роботи. В Іспанії не було масштабних антиковідних протестів, як у Франції чи Італії. Тисячі громадян щодня добровільно прямують до пунктів імунізації.
Міґель Ґарсія Хімендес, працівник комунікаційної агенції:
Вакцинація просто необхідна. Це моральний обов'язок кожного громадянина - подбати про своє здоров'я.
Понад 61 відсоток дорослого населення Іспанії повністю щеплені. На думку соціологів, довіра до медичної системи - один із вирішальних чинників.
Хосеп Лобера член національного комітету зі стратегії вакцинування Іспанії:
Упевненість громадян у медичній системі доволі висока навіть вища, ніж в інших країнах. Можливо, найвища за всю нашу історію. Охорона здоров'я - це одна із систем, якій іспанці довіряють найбільше.
Ліпше імунізуватися, ніж знову пережити ще одну хвилю пандемії. Іспанія однією з перших у Європі прийняла удар коронавірусу і тяжко від нього постраждала.
Інес Ґомес Кальво, графічний дизайнер:
Медики невтомно працюють, щоб стримати спалахи захворюваності. Думаю, для них важливо, щоб ми прийшли вакцинуватися. Це мій спосіб їм віддячити.
Лідія Родріґес Аріас, вакцинована:
Я зроблю все, що скажуть. Якщо необхідна буде третя доза - ми зробимо щеплення ще раз.
Окрім довіри до медичної системи, іспанців спонукає вакцинуватися тісний родинний зв'язок. Багато молоді віком до 30 років традиційно живе разом з батьками, а це старші люди з групи ризику.
Хосеп Лобера, член Національного комітету зі стратегії вакцинації в Іспанії:
Люди вважають, що імунізуватися важливо не так заради себе, як задля здоров'я близьких. І це переконливий аргумент, коли хтось вагається - щеплюватися чи ні.
За останніми даними, понад 70 відсотків дорослих жителів ЄС отримали бодай одну дозу вакцини. Повністю імунізовані понад 57 відсотків. Після Іспанії, у п'ятірці лідерів - Італія, Франція, Німеччина та Велика Британія.
Свій колективний укол проти страху перед вакцинацією іспанці отримали в період диктатури Франциско Франко. Коли в п'ятдесяті роки інші країни почали масову імунізацію проти поліомієліту, Іспанія обрала позицію вичікування.
Минув ще з десяток років, поки щеплення стало обов'язковим. За цей час тисячі дітей підірвали своє здоров'я через ураження поліомієлітом. Багато з них досі є живим свідченням наслідків зволікання.
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