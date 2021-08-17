Также была затоплена одна из улиц/ фото: city-adm.lviv.ua

Львов накрыл мощный ураган, который сопровождался грозой и сильными порывами ветра. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Львова.

В результате стихийного бедствия, были повалены более двух десятков деревьев, при этом от них отрывались большие ветки, одна из которых во время падения задела автомобиль.

Отмечается, что в результате урагана и грозы были также временно затоплена улица Ряшевская-Городецкая. В настоящее время ликвидацией последствий стихийного бедствия занимаются аварийные службы.

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Кроме того, во Львове во время сильной грозы с ураганом погибли парень и девушка. Молодых людей убило дерево, когда они сидели на лавочке в Стрыйском парке, трагедия произошла около 23 часов, обстоятельства иницдента расследует полиция.

Ранее мы писали, что на юге Польши бушуют сильные ливни и ураганный ветер, в результате которых под водой оказались сотни дорог, домов, а также улиц. Сильный ливень нанес значительный ущерб общине Косцелиско недалеко от Закопане, где размыло дороги, также не менее пострадала и трасса в Витуве.

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