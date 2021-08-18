У Литві заперечили насилля прикордонників над біженцями [ Редактировать ]
Литовська влада побоюється, що Лукашенко тепер спрямовуватиме потік афганських мігрантів до литовських кордонів. Наразі близько сотні афганців просять притулку у Литві. Раніше уряд балтійської країни звинуватив Білорусь у спробах дестабілізації ситуації в країні.
Мовляв, білоруська влада навмисно направляла нелегалів до кордонів Литви, аби покарати Вільнюс за підтримку білоруської опозиції. Литві довелося посилити прикордонний контроль.
Арнолдас Абрамавічюс, заступник глави МВС Литви:
Лукашенко може спробувати створити новий канал для нелегалів до Європейського союзу - використовуючи авіасполучення або залізницю. Звісно, що ми занекопоєні. Наша розвідка розглядає усі можливі сценарії.
Рустамас Любаєвас, глава прикордонної служби Литви:
Режим Лукашенка намагається дискредитувати державну прикордонну службу Литви, запускаючи фейки про начебто побиття мігрантів нашими прикордонниками. Це не відповідає дійсності.
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