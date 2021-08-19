Новий анти-рекорд COVID-19 зафіксували в Японії [ Редактировать ]
Новий анти-рекорд COVID-19 зафіксували в Японії - понад 23 тисячі випадків інфікування. У Токіо - понад 5 тисяч. І це другий найвищий показник у столиці за весь час пандемії.
Понад 80 відсотків ліжок інтенсивної терапії зайнято. І щодня протягом останнього тижня кількість госпіталізацій збільшується.
Нагадаємо, 24 серпня в Токіо розпочнуться Паралімпійські ігри. Через погіршення епідситуації, їх проведуть без глядачів.
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