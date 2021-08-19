В Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження перетину кордону

Аби не йти на самоізоляцію також можна буде пройти тестування у пункті перетину кордону. Нові норми стосуються і тих хто перетинає адмінмежу з ОРДЛО та Кримом повідомили у Держприкордонслужбі