Володимир Зеленський посилив відповідальність за підробку COVID-сертифікатів [ Редактировать ]
Президент України підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо посилення відповідальності за підробку сертифікатів і довідок про вакцинацію. Указ опублікований на сайті глави держави. Від уряду очікують розробки та внесення на розгляд Верховної Ради відповідних законопроєктів.
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