І на продовження міських історій - надзвичайна подія в Херсоні. Там сьогодні вранці, в середмісті, впав сімдесятиметровий флагшток. Його готували до Дня Прапора, проте конструкція не витримала і рухнула ще до урочистого відкриття. Попередня причина - не витримав один із тросів кріплення.

Але не так цікаве саме падіння - прикро, але буває - як історія автомобіля, на який упала щогла. Користувачі соцмереж виклали відео та фото, на яких видно, що конструкція буквально розчавила дорогий "Лексус".

Пізніше місцеві журналісти з'ясували, що той належав Віталію Караваєву - чиновнику з управління будівництва Херсонської ОДА, яке, ймовірно, і відповідало за встановлення тридцятитонної конструкції. Утім, і цей збіг не вражає так, як зникнення автівки.

До того, як на місце інциденту прибула поліція, машину встигли прибрати. Правоохоронцям таки вдалося встановити ім'я власника. Але той жодних заяв чи претензій до поліції не подавав.

Олександр Говорун, начальник Херсонського районного управління поліції: