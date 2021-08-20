У Запоріжжі пройшли масові обшуки у кабінетах міської ради, райадміністраціях та комунальних підприємствах. Оглядали навіть службові і приватні автівки. Масштабний захід провели слідчі управління Нацполіції спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та обласною прокуратурою.

І все це в рамках відкритої кримінальної справи - міських чиновників підозрюють у зловживанні службовим становищем та заволодінні майном. Щоправда, яким саме в поліції не пояснюють.

За останні роки це далеко не перші обшуки в кабінетах запорізьких можновладців. І поки жодному з них не висунуто жодних обвинувачень. В самій мерії ситуацію розцінюють як спроба тиску з боку політичних опонентів.

Володимир Буряк, міський голова Запоріжжя: