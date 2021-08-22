І щоб зрозуміти, в яких умовах відбувається евакуація людей із Кабула, варто подивитися останні новини звідти. Сьогодні там на летовищі загинули семеро афганців. Про це повідомили британські військові. Людей просто затоптали в жахливій тисняві через паніку, спричинену стріляниною.

Бойовики Талібану періодично стріляють у повітря, аби відігнати від аеропорту тих, хто відчайдушно намагається вилетіти з країни. Хоча публічно вони обіцяли не перешкоджати евакуації. Зараз на летовищі Кабула - кілька тисяч людей. І американські військові закривають аеропорт на дві доби. Аби припинити хаос, та вивезти тих, хто вже потрапив в аеропорт.