В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ухудшится погода [ Редактировать ]
В среду, 25 августа, в Украине объявили штормовое предупреждение. Жителей трех областей предупредили о грозах. Штормовое предупреждение объявлено и в Киеве. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
25 августа днем в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях грозы (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, в среду в Луганской, Полтавской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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