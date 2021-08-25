В среду, 25 августа, в Украине объявили штормовое предупреждение. Жителей трех областей предупредили о грозах. Штормовое предупреждение объявлено и в Киеве. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

25 августа днем в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях грозы (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в среду в Луганской, Полтавской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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