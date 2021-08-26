Масштабна аварія сталася вранці на залізниці. Неподалік від Львова з колії зійшли 18 вантажних вагонів зі щебенем та залізною рудою. Ніхто не постраждав. Але пошкоджено рейки та опори.

Поїзди курсують запасним шляхом. Подекуди із затримкою на півтори години. Причин аварії на "Укрзалізниці" не повідомляють. Найімовірніше - проблема у зношеності залізничних мереж.