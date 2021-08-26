Пів мільярда євро на оновлення залізниці. Мінінфраструктури та Укрзалізниця - у присутності президента Володимира Зеленського - підписали меморандум зі Швейцарською компанією "Стадлер".

Згідно з документом, швейцарці позичать Україні гроші на закупівлю десятків нових поїздів. А також профінансують будівництво заводу на території нашої країни.

Володимир Зеленський, президент України: