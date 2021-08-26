Швейцарці позичать Україні гроші на купівлю нових поїздів [ Редактировать ]
Пів мільярда євро на оновлення залізниці. Мінінфраструктури та Укрзалізниця - у присутності президента Володимира Зеленського - підписали меморандум зі Швейцарською компанією "Стадлер".
Згідно з документом, швейцарці позичать Україні гроші на закупівлю десятків нових поїздів. А також профінансують будівництво заводу на території нашої країни.
Володимир Зеленський, президент України:
Дуже радий, що у нас відбувається спільний проєкт. Вважаю, що класним будет сигнал нашим країнам і громадянам України, щоб вони бачили, як ми разом працюємо, що у нас запускаються нові інфраструктурні проєкти, нові проєкти "Укрзалізниці".
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