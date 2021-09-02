Українська стрічка "Відблиск" змагатиметься за "Золотого лева" у Венеції [ Редактировать ]
В Італії стартував найдавніший у світі Венеційський кіно-фестиваль.
Уперше в історії цього кіно-форуму за "Золотого лева" змагатиметься стрічка з України. Режисер Валентин Васянович повіз у Венецію фільм "Відблиск". У ньому йдеться про лікаря-добровольця, який після полону намагається пристосуватися до мирного життя.
Ще два українські фільми позмагаються не в основній програмі, а у конкурсі "Горизонти". Це стрічка режисера Олега Сенцова "Носоріг" - кримінальна драма про події 90-х років. А також фільм "Цензорка" Петера Керекеша, про дівчину, яка відбуває покарання в Одеській колонії. Це - спільна робота Словаччини, Чехії та України.
Альберто Барбера, директор Венеційського кінофестивалю:
Складні умови, в яких знімали фільми, пандемія, вірус, умови безпеки, все це служило стимулом для творчості режисерів. І багато з представлених фільмів - найкращі в їхньому доробку. Це означає, що цьогорічна конкурсна програма буде однією із найсильніших за останні роки.
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І вперше за 29 років до основної програми Венеційського кінофестивалю потрапила українська стрічка. Це фільм "Відблиск" Валентина Васяновича.
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