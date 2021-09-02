В Італії стартував найдавніший у світі Венеційський кіно-фестиваль.

Уперше в історії цього кіно-форуму за "Золотого лева" змагатиметься стрічка з України. Режисер Валентин Васянович повіз у Венецію фільм "Відблиск". У ньому йдеться про лікаря-добровольця, який після полону намагається пристосуватися до мирного життя.

Ще два українські фільми позмагаються не в основній програмі, а у конкурсі "Горизонти". Це стрічка режисера Олега Сенцова "Носоріг" - кримінальна драма про події 90-х років. А також фільм "Цензорка" Петера Керекеша, про дівчину, яка відбуває покарання в Одеській колонії. Це - спільна робота Словаччини, Чехії та України.

Альберто Барбера, директор Венеційського кінофестивалю: