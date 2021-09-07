Семеро українців постраждали в ДТП у Польщі. Поблизу Любліна мікроавтобус з українськими громадянами врізався у вантажівку. Усіх потерпілих доправили до медзакладів Любліна, один з пасажирів у тяжкому стані. Український консул допоміг їм встановити контакти з родичами. Водій мікроавтобуса дає свідчення поліції.

Павлюк Василь Михайлович, Генеральний консул України в Любліні:

Попередньо так виглядає, що він заснув. Але водій вантажівки, він десь зник, правда, його там поліція, по-моєму, знайшла. Там вантажівка стояла і незрозуміло, чому вона стояла. Ми не маємо ще висновків поліції, як тільки будемо мати, ми тоді зможемо говорити вже предметно.