Поблизу Любліна сталося ДТП: постраждали семеро українців [ Редактировать ]
Семеро українців постраждали в ДТП у Польщі. Поблизу Любліна мікроавтобус з українськими громадянами врізався у вантажівку. Усіх потерпілих доправили до медзакладів Любліна, один з пасажирів у тяжкому стані. Український консул допоміг їм встановити контакти з родичами. Водій мікроавтобуса дає свідчення поліції.
Павлюк Василь Михайлович, Генеральний консул України в Любліні:
Попередньо так виглядає, що він заснув. Але водій вантажівки, він десь зник, правда, його там поліція, по-моєму, знайшла. Там вантажівка стояла і незрозуміло, чому вона стояла. Ми не маємо ще висновків поліції, як тільки будемо мати, ми тоді зможемо говорити вже предметно.
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