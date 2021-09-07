За однією з версій слідства, підлітки пішли на злочин під впливом жорстоких комп'ютерних ігор.

Резонансна історія з Рівного отримала продовження. Сьогодні з лікарні виписали жінку, яку 31 серпня порізали підлітки-близнюки. Вона наважилася зустрітися з журналістами й розповісти, що сталося того дня.

Потерпіла:

Если бы хотели убить - они б, наверное, спереди б начали бы меня.

Ольгу Пічугіну щойно виписали з лікарні.

Вот здесь вот левая - три ножевых и вот здесь - в позвоночнике один.

Жінка вперше після нападу наважилася розповісти журналістам свою історію. Каже - того дня вона саме завела дитину до дитсадка. І поверталася додому. До її будинку залишалося зо двадцять метрів, коли на зустріч їй вийшли два хлопці.

Ольга Пічугіна, потерпіла:

И вот они поровнялись со мной. Парень один ударил меня сюда, в это плече - плечем толкнул, а второй начал наносить удары. Этот парень меня двумя ножами резал. Это видно на видео очень четко.

Момент нападу зафіксували камери спостереження. Тож нападників швидко розшукала поліція. За однією з версій слідства, підлітки пішли на злочин під впливом жорстоких комп'ютерних ігор.

Іван Теліга, заступник начальника Рівненського районного управління поліції:

Судом було обрано міру запобіжного заходу одному з неповнолітніх, якому попередньо було оголошено пропідзозру у даному злочині у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Другий хлопець проходить у справі як свідок. Як виявилося, нападники живуть із постраждалою в одному під'їзді. Раніше, каже жінка, з хлопцями знайома не була. Тепер - боїться повертатися додому.

Ольга Пічугіна, потерпіла:

Я их не видела ни разу. На мой взгляд, должен быть арест. Ребенок должен посидеть в одиночестве, подумать над своим поведением, переломать себя от тяги к этим компьютерам.

Ми намагалися поспілкуватися з батьками хлопців.

І хоча близнюки під домашнім арештом, двері нам ніхто не відчинив. Адвокат також на дзвінки не відповів. Сусідів випадок у будинку шокував.

Сергій Іванюк, житель Рівного:

Обурює те, що виводять співучасника, виводять в статус свідка. Це перше. Друге - це вже значить, буде не групове, а індивідуальне. Потім, зараз скажуть, що це - помутніння розуму.

Сусіди кажуть - сім'я благополучна. Батьки - медики.

Вікторія, сусідка:

Двоє завжди вони ходять. Я ну агресії ніякої такої зовні не було замітно. Якщо їм все це зійде з рук, ніякого покарання за цим не послідує, то вони відчують вседозволеність.

Одному з братів загрожує від трьох до семи років за гратами. У поліції злочин розслідують за статтею "хуліганство". Постраждала впевнена - це був замах на її життя. Каже: вимагатиме, аби кваліфікацію справи змінили. На час слідства вона переїхала до сусіднього міста. Попереду в неї тривала реабілітація.

Потерпіла: