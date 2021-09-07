Жінка, яку порізали підлітки-близнюки, дала перші коментарі [ Редактировать ]
Резонансна історія з Рівного отримала продовження. Сьогодні з лікарні виписали жінку, яку 31 серпня порізали підлітки-близнюки. Вона наважилася зустрітися з журналістами й розповісти, що сталося того дня.
Потерпіла:
Если бы хотели убить - они б, наверное, спереди б начали бы меня.
Ольгу Пічугіну щойно виписали з лікарні.
Вот здесь вот левая - три ножевых и вот здесь - в позвоночнике один.
Жінка вперше після нападу наважилася розповісти журналістам свою історію. Каже - того дня вона саме завела дитину до дитсадка. І поверталася додому. До її будинку залишалося зо двадцять метрів, коли на зустріч їй вийшли два хлопці.
Ольга Пічугіна, потерпіла:
И вот они поровнялись со мной. Парень один ударил меня сюда, в это плече - плечем толкнул, а второй начал наносить удары. Этот парень меня двумя ножами резал. Это видно на видео очень четко.
Момент нападу зафіксували камери спостереження. Тож нападників швидко розшукала поліція. За однією з версій слідства, підлітки пішли на злочин під впливом жорстоких комп'ютерних ігор.
Іван Теліга, заступник начальника Рівненського районного управління поліції:
Судом було обрано міру запобіжного заходу одному з неповнолітніх, якому попередньо було оголошено пропідзозру у даному злочині у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.
Другий хлопець проходить у справі як свідок. Як виявилося, нападники живуть із постраждалою в одному під'їзді. Раніше, каже жінка, з хлопцями знайома не була. Тепер - боїться повертатися додому.
Ольга Пічугіна, потерпіла:
Я их не видела ни разу. На мой взгляд, должен быть арест. Ребенок должен посидеть в одиночестве, подумать над своим поведением, переломать себя от тяги к этим компьютерам.
Ми намагалися поспілкуватися з батьками хлопців.
І хоча близнюки під домашнім арештом, двері нам ніхто не відчинив. Адвокат також на дзвінки не відповів. Сусідів випадок у будинку шокував.
Сергій Іванюк, житель Рівного:
Обурює те, що виводять співучасника, виводять в статус свідка. Це перше. Друге - це вже значить, буде не групове, а індивідуальне. Потім, зараз скажуть, що це - помутніння розуму.
Сусіди кажуть - сім'я благополучна. Батьки - медики.
Вікторія, сусідка:
Двоє завжди вони ходять. Я ну агресії ніякої такої зовні не було замітно. Якщо їм все це зійде з рук, ніякого покарання за цим не послідує, то вони відчують вседозволеність.
Одному з братів загрожує від трьох до семи років за гратами. У поліції злочин розслідують за статтею "хуліганство". Постраждала впевнена - це був замах на її життя. Каже: вимагатиме, аби кваліфікацію справи змінили. На час слідства вона переїхала до сусіднього міста. Попереду в неї тривала реабілітація.
Потерпіла:
Я вижу молодого человека - меня начинает трясти, мне становится страшно.
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