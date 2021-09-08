Небайдужі українці зібрали третину грошей, необхідних на відновлення костелу Святого Миколая, який горів третього вересня. А представники католицької громади столиці звернулися до президента із проханням повернути собор їм. І пообіцяли його відремонтувати. Хто проти і чому, дізнавався Руслан Смєщук.

На відновлення пошкодженої під час пожежі будівлі потрібно щонайменше 75 мільйонів гривень. Наразі є майже шість мільйонів пожертв від бізнесу, ще до 20 мільйонів зібрали небайдужі українці. Решту додадуть з держбюджету.

Попередньо припускають: відновлення храму розпочнуть із середини жовтня. Пожежа не тільки знищила орган та пошкодила будівлю собору, а ще й роздмухала старе протистояння за костел.

Ми починали 30 років тому молитися надворі і повернулися до цього самого моменту.

Представники католицької громади звернулися до президента й урядовців з проханням віддати будівлю їм. Адже ця вишукана споруда була побудована на початку двадцятого сторіччя коштом католиків Києва. І вже понад тридцять років віряни та священнослужителі намагаються її повернути.

Віталій Кривицький, єпископ Київсько-Житомирської дієцезії:

У програмі відбудови зазначено окремим пунктом заміну органу, а отже, мінкульт хоче вкотре заморозити питання повернення храму та зробити передання неможливим.

У такому разі без концертного майданчика залишиться Національний будинок органної та камерної музики. Адже із сімдесятих років радянська влада перетворила культову споруду на концертний зал. І іншого місця немає. Тож керівництво Будинку не готове поступитися костелом і пропонує католикам трохи зачекати.

Вадим Колесніченко, радник генерального директора Національного будинку органної та камерної музики:

Має бути збудований будинок музики у місті Києві. Туди переходить Національний будинок органної та камерної музики України. Після цього переїзду ця будівля залишається у користуванні католицької громади. Але у власності держави, тому що це національна пам'ятка архітектури, національного значення.

Представники ж католицької громади наголошують - якщо собор передадуть у їхню власність, вони обіцяють повністю відновити споруду власним коштом.