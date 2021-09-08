В Винницкой области задержали мужчину, который жестоко убил малознакомую женщину - нанес 7 ударов ножом в область сердца и легких. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

Труп 37-летней сожительницы с ножевыми ранениями нашел утром 7 сентября в собственной квартире житель поселка городского типа Стрижавка, вернувшись с ночной смены.

Следователи проверили камеры наблюдения на ближайших улицах и в магазинах, благодаря им по горячим следам нашла убийцу. Им оказался 41-летний местный житель.

Он признался, что познакомился со своей жертвой буквально за несколько минут до преступления. Она рассказала, что недавно приехала в Стрижавку из другой области и пригласила нового знакомого к себе в гости - выпить и пообщаться.

Во время пьянки между ними вспыхнула ссора. Злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом и оставил умирать.

Чтобы прекратить конфликт, женщина оставила нового знакомого на кухне, а сама пошла в комнату. За ней с ножом поплелся разъяренный нетрезвый кавалер. Он зарезал свою жертву прямо в постели.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца убрал в квартире, смыл следы крови и убежал. Уже дома избавился от окровавленной одежды, а ради конспирации - сбрил бороду и усы.

Орудие убийства полицейские изъяли в доме потерпевшей. Он просто положил его обратно к ложкам и вилкам.

Следствием начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве задержали насильника с сайта знакомств. Ранее судимый 39-летний мужчина пригласил 24-летнюю девушку на свидание, однако общение не задалось и кавалеру отказали. Тогда он проследил за девушкой до ее дома, изнасиловал и ограбил.