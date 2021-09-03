В Винницкой области полиция освободила 11-летнюю школьницу, которую похитил и пытался изнасиловать уголовник. Об этом сообщает ГУНП в Винницкой области.

В одном из населенных пунктов Могилев-Подольского района 56-летний ранее судимый мужчина будучи пьяным, встретил на улице 11-летнюю девочку и, угрожая расправой, заставил сесть в коляску мотоцикла и увез к себе домой.

Это увидели местные жители, которые сразу позвонили ее родителям. Те прибежали к дому мужчины и поняли, что он закрылся дома с их дочкой. После этого мать ребенка вызвала полицию.

Полицейским хозяин также не открыл двери, потому те выбили входную дверь и освободили заложницу. Похитителя задержали, он помещен в изолятор временного содержания.

Девочка рассказала полицейским, что хозяин дома заставлял ее пить алкоголь, душил и угрожал убить. Ребенку потребовалась помощь психолога.

По словам начальника Могилев-Подольского районного отдела полиции Василия Ободовского, задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе за попытку изнасилования.

Теперь его будут судить за похищение (ч.2 ст. 146 УКУ) и изнасилование (ч. 4 ст. 152 УКУ). Злоумышленнику грозит заключение сроком до 15 лет.

Ранее "Подробности" писали о том что под Донецком парень в свой день рождения изнасиловал 13-летнюю девочку.