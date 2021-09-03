Под Винницей уголовник похитил и пытался изнасиловать 11-летнюю девочку (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Винницкой области полиция освободила 11-летнюю школьницу, которую похитил и пытался изнасиловать уголовник. Об этом сообщает ГУНП в Винницкой области.
В одном из населенных пунктов Могилев-Подольского района 56-летний ранее судимый мужчина будучи пьяным, встретил на улице 11-летнюю девочку и, угрожая расправой, заставил сесть в коляску мотоцикла и увез к себе домой.
Это увидели местные жители, которые сразу позвонили ее родителям. Те прибежали к дому мужчины и поняли, что он закрылся дома с их дочкой. После этого мать ребенка вызвала полицию.
Полицейским хозяин также не открыл двери, потому те выбили входную дверь и освободили заложницу. Похитителя задержали, он помещен в изолятор временного содержания.
Девочка рассказала полицейским, что хозяин дома заставлял ее пить алкоголь, душил и угрожал убить. Ребенку потребовалась помощь психолога.
По словам начальника Могилев-Подольского районного отдела полиции Василия Ободовского, задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе за попытку изнасилования.
Теперь его будут судить за похищение (ч.2 ст. 146 УКУ) и изнасилование (ч. 4 ст. 152 УКУ). Злоумышленнику грозит заключение сроком до 15 лет.
Ранее "Подробности" писали о том что под Донецком парень в свой день рождения изнасиловал 13-летнюю девочку.
по теме
Инцидент произошел в многоэтажке на улице Ярослава Ивашкевича. Около 13:00 дети зашли в подъезд девятиэтажки. Следом за ними в двери прошмыгнул мужчина. Извращенец сразу оголился, а затем заставил девочек снять с себя всю одежду и начал фотографировать их на мобильный телефон
Педагоги немедленно вывели детей на улицу
ВАЗ-2103" под управлением 23-летней женщины двигался по нерегулируемому перекрестку по улице Мичурина. Водитель поворачивала налево, однако не справилась с управлением и въехала в пешеходов. Основной удар пришелся на детей: 10-летнюю девочку и 11-летнего мальчика
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, именинник заманил в спальню 13-летнюю гостью и "совершил в отношении нее действия сексуального характера"
Більше сотні правоохоронців, добровольців, кінологів та водолазів обстежували територію села. І тіло дівчини знайшли в закинутій криниці з ознаками насильницької смерті