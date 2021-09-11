Чи варто українцям, які працюють, сподіватися на пенсію? Після нещодавніх заяв високопосадовців навколо цього питання не вщухають дискусії.

Чому влада заговорила про недержавні пенсійні фонди та хто може гарантувати їх стабільність? Про це - далі.

"Якщо у вас немає накопичень у недержавних пенсійних фондах, розраховувати на пенсію взагалі не варто". Ці слова міністра фінансів Сергія Марченка шокували чимало українців, які наразі справно платять ЄСВ. Головні запитання - де гарантії, що такі фонди з часом не збанкрутують і чи не зникнуть разом із грошима вкладників.

Ольга Бондаренко, жителька Одеси:

Ну, даже к банку не такое большое доверие уже в наши дни. Поэтому, конечно, было бы лучше, если бы государство гарантировало какие-то фонды. Государственные - что они точно тебе потом вернут твои накопленные средства!

Гарантом накопичувальних систем - експерти не бачать навіть державу. Та згодні: із чинним Пенсійним фондом усе насправді дуже погано. З одного боку - пенсії будуть постійно знецінюватися через інфляцію, з іншого - через зовнішні борги Україні дедалі складніше буде дотувати фонд, як це відбувається зараз.

Валерій Песецький, заступник директора Українського центру соціальної аналітики:

Ведь если брать долговую политику, то на сегодняшний день половина государственного бюджета выплачивается на погашение долгов и процентам по ним. Еще лет пять такой политики - и весь государственный бюджет будет обслуживать наши долги. То есть никакой социалки, никаких пенсионных фондов и прочих вещей просто не будет!

В українській опозиції кажуть: на одинадцять з половиною мільйонів пенсіонерів припадає дванадцять з половиною мільйонів платників ЄСВ. Це вдвічі менше необхідної кількості, і це - справжня катастрофа.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

На мой взгляд, эта ситуация, в первую очередь, связана с тем, что действующая власть сегодня не создаёт благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, потому что чем больше будет представителей малого и среднего бизнеса, находящихся не в тени, тем больше вот эта цифра - двенадцать с половиной миллионов. Она могла бы быть значительно больше - плательщиков единого социального взноса. Тогда было бы значительно легче содержать одиннадцать миллионов пенсионеров, но действующая власть не создает сегодня благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, для выхода его из тени, а наоборот - загоняет в тень!

Останні заяви можновладців в опозиції називають превентивними заходами.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Марченко готовит население, готовит наш народ к тому, что государство хочет сбросить с себя вот этот вот тягар - украинское хорошее слово - который оно несет в лице граждан, которые честно отчисляют на протяжении всей жизни свои честно заработанные, кровно заработанные денежные средства. Этим государство расписывается в своей абсолютной не то, чтобы неправомочности, а неспособности управлять. Это не государство, это правительство не может управлять этим государством!

Тож дискусія: як українцям забезпечити своє пенсійне майбутнє - йти до фондів, чи тримати заощадження під матрацом - ще триває.