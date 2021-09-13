Епідеміологи закликають дорослих потурбуватися про захист тих, кому поки що не можна робити щеплення.

"Довгий ковід" - проблема не тільки дорослих, а й дітей. Німецькі лікарі помітили, що він вражає переважно підлітків із хронічними захворюваннями. І симптоми однакові для всіх: швидка утомлюваність, проблеми з пам'яттю, органами дихання та серцем.

І запобіжником цьому може стати імунізація. Ось тільки що робити дітям, яких ще не можна щепити? І коли з'явиться вакцина для тих, кому від 5 до 12 років? Про все докладніше - мої колеги.

П'ятирічна Лія щотижня проходить обстеження в лікарні міста Бохум. У лютому дівчинка разом із батьками перехворіла на коронавірус. Відтоді мала постійно скаржиться на болі в грудях.

Катрін, мати Лії:

Після фізичних навантажень, Лія каже, що в неї болить серце. І коли ти кладеш руку їй на груди, то помічаєш, як воно швидко б'ється. Ці болі приходять і відступають хвилями. І це її дуже лякає.

А ще Лія втомлюється швидше за інших дітей.

Катрін, мати Лії:

Донька помічає, що вона дуже швидко втомлюється, коли піднімається сходами, бігає або грається з іншими дітьми. Їй важко дихати.

Ці симптоми медики називають "довгим ковідом". Здебільшого від нього потерпають дорослі. Утім, німецькі лікарі помітили, що "довгий ковід" вражає і дітей. Особливо з хронічними захворюваннями легень.

Фольке Брінкманн, пульмонолог:

Серед дітей і підлітків, які мали коронавірус, є частка тих, кому ми ставимо діагноз "довгий ковід". У них такі ж симптоми, як і в Лії. Болі в різних частинах тіла, підвищена температура, проблеми з диханням і зосередженістю.

Наразі в Німеччині дозволено вакцинувати дітей віком від 12-ти років. Тож епідеміологи закликають дорослих потурбуватися про захист тих, кому поки що не можна робити щеплення. І просять людей, які спілкуються з дітьми: батьків, вчителів, вихователів - якомога швидше імунізуватися.

Лотар Вілер, керівник Інституту імені Роберта Коха:

Доки ми не маємо протиковідного препарату для дітей, молодших за 12 років, наш обов'язок вберегти їх від зараження. Як це зробити? Варіант один - щепитися і зупинити поширення вірусу.

Вакцина для дітей віком від п'яти років може з'явитися на ринку вже в жовтні. Розробники "Пфайзер" і "Байнотек" провели клінічні випробування і готуються подати заявку на схвалення препарату для цієї вікової групи до американського та європейського регуляторів.

Рішення регулятора чекають не всі європейські країни. Щепити дітей, молодших за 12 років, днями дозволила Словаччина. Йдеться передусім про тих, які мають хронічні захворювання. Їм пропонують вводити третину дорослої дози препарату «Пфайзер».