Тисячі евакуйованих і сотні спалених гектарів території. На іспанському острові Ла-Пальм уже тиждень вивергається вулкан Кумбре-В'єха. Потоки лави вже спалили 206 гектарів землі.

Водночас вулканічний попіл покрив понад тисячу гектарів. Через високу концентрацію сірки в повітрі людям рекомендують носити респіратори й не виходити надвір. Учені вивчають, наскільки викиди токсичні. Про жертви серед населення не повідомляють. Людей встигли вчасно евакуювати.

Одна негода добралася господарських угідь. Пів тисячі будинків - повністю зруйновані. Найбільше лиха вулкан приніс місцевим фермерам. Тут розташовані найкращі бананові плантації. А експорт фруктів - половина економіки острова. Учені моніторять сейсмічну активність довкола вулкана.

Нині вона зменшилася. Після прибирання попелу з летовища навіть дозволити польоти з місцевого аеропорту. Однак саме виверження може тривати кілька місяців. Тим часом вітер несе хмари диму й попелу в Середземномор'я. Тож токсичні опади можуть загрожувати Іспанії, Італії та Франції.