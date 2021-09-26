На іспанському острові тиждень вивергається вулкан [ Редактировать ]
Тисячі евакуйованих і сотні спалених гектарів території. На іспанському острові Ла-Пальм уже тиждень вивергається вулкан Кумбре-В'єха. Потоки лави вже спалили 206 гектарів землі.
Водночас вулканічний попіл покрив понад тисячу гектарів. Через високу концентрацію сірки в повітрі людям рекомендують носити респіратори й не виходити надвір. Учені вивчають, наскільки викиди токсичні. Про жертви серед населення не повідомляють. Людей встигли вчасно евакуювати.
Одна негода добралася господарських угідь. Пів тисячі будинків - повністю зруйновані. Найбільше лиха вулкан приніс місцевим фермерам. Тут розташовані найкращі бананові плантації. А експорт фруктів - половина економіки острова. Учені моніторять сейсмічну активність довкола вулкана.
Нині вона зменшилася. Після прибирання попелу з летовища навіть дозволити польоти з місцевого аеропорту. Однак саме виверження може тривати кілька місяців. Тим часом вітер несе хмари диму й попелу в Середземномор'я. Тож токсичні опади можуть загрожувати Іспанії, Італії та Франції.
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