Ситуація на передовій: одного українського військового поранено [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено на сході країни. Це сталося сьогодні внаслідок обстрілу поблизу Кримського на Луганщині. Боєць у задовільному стані - повідомили у штабі.
Минулої доби зафіксували вісім ворожих атак. Незаконні збройні формування переважно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю.
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Поблизу Попасної та Новолуганського ворог бив по наших позиціях із ручних протитанкових гранатометів. В українському війську без втрат.
Двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої. Один - загинув, ще один - поранений, він у лікарні у стані середньої тяжкості.
Медики оцінюють стан армійця як середньої тяжкості. Загалом минулої доби на Донбасі ворог тричі порушив режим тиші. Неподалік Лебединського обстрілював українські позиції з гранатометів.
Нині його стан задовільний. Від початку доби ворог двічі порушив режим тиші. Один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
На фронті - знову гаряче. Ворог б'є із забороненої зброї. Сьогодні атакували вже сім разів. Залучити важкі міномети, протитанкові гранатомети та кулемети. А ще на українські позиції скидали гранати з безпілотників.