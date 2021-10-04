КНДР припинила всі контакти з Півднем у червні торік, і навіть підірвала офіс з міжкорейських зв'язків у технопарку Кесон.

КНДР відновила зв'язок із Південною Кореєю. Через військову лінію Пхеньян прийняв телефонний дзвінок з Сеула. Напередодні Кім Чен Ин заявив, що це частина зусиль з поліпшення відносин і побудови миру на півострові.

КНДР припинила всі контакти з Півднем у червні торік, і навіть підірвала офіс з міжкорейських зв'язків у технопарку Кесон. Тоді у Пхеньяні заявили, що розчаровані позицією Сеула та не мають про що говорити з його представниками.