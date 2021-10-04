В понедельник, 4 сентября, украинский консул посетила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме. Как известно, у Саакашвили украинское гражданство.

Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави в Грузии. Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал.

Николенко отметил, что украинское министерство и посольство в Тбилиси продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину.

Консул также взаимодействует с его адвокатами.

Ранее мы писали о том, что в пятницу, 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.

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