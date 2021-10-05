Испания одобрила бустерную вакцинацию: кого будут прививать [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения приняло решение утвердить ревакцинацию среди людей старше 70 лет. В стране будут прививать третьей дозой вакцин Pfizer и Moderna.
Сегодня в Испании полный курс вакцинации прошли около 78% населения. В частности, повторная прививка разрешена через шесть месяцев после получения второй дозы препарата.
Компания касаемо введенния бустеров начнется уже в конце октября.
Отмечается, что в стране разрешена ревакцинация среди лиц больных онко, жителей домов для пожилых лиц и других уязвимых групп.
Ранее мы писали о том, что Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.
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