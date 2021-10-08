Міський голова Яремче втрапив у ДТП [ Редактировать ]
ДТП за участю мера. Резонансна аварія сталася напередодні ввечері в курортному місті Яремче. Авто на великій швидкості вилетіло на зустрічну смугу і врізалося в іншу машину. Обидва водії - у лікарні. Пасажирів у автомобілях не було. В одного з чоловіків у крові виявили алкоголь - а саме в міського голови Яремче Андрія Мироняка.
Любомир Маланчин, начальник відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області:
В обох водіїв було взято кров на алкоголь. Крім того, водія автомобіля "Міцубісі" було обслідувано на драгер і за його результатами було встановлено 1,8 проміле алкоголю. Візуально видно, що є перевищення водія "Міцубісі" допустимої швидкості.
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