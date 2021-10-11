Народный депутат, член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Фельдман поддерживает на выборах харьковского городского головы Михаила Добкина. Об этом заявил Фельдман, передает УНН со ссылкой на издание "Время".

"Я поддерживал и поддерживаю Михаила Добкина. Во-первых, он мой давний друг. Во-вторых, его программа во многом совпадает с моими взглядами на развитие Харькова и теми ключевыми посылами, с которыми я шел на выборы в прошлом году - о "Харькове без окраин", о том, что городу нужна честная власть, которая не будет бизнесом, не будет делить на своих и чужих, будет предоставлять равные возможности для всех и т.п.", - заявил он.

Фельдман напомнил, что Добкина также поддержал Стратегический совет партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", фракция ОПЗЖ в Верховной Раде.

"У нас единая сплоченная команда, в которой не место таким персонажам, которых мы наблюдаем на местном уровне: одни договариваются с властью, вторые заняты самопиаром, третьи тянут вправо, четвертые влево, пятые, изображая из себя "верных партийцев", решают свои личные вопросы. Уверен, что так быть не должно", - подытожил он.

Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября. По прогнозам экспертов, будет два тура выборов, где вероятнее всего будут соперничать Михаил Добкин и Игорь Терехов.