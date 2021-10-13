20 відсотків тяжкохворих коронавірусом людей - це нещеплені вагітні

Кампанію з протиковідної вакцинації серед вагітних розгорнули у Великій Британії. Їх імунізуватимуть незалежно від терміну.

В британському уряді зазначили - 20 відсотків тяжкохворих коронавірусом людей - це нещеплені вагітні. І додали - перехворіти на коронавірус під час вагітності небезпечно як для майбутніх мам, так і для їхнього плоду.

В уряді запевнили - вакцинація не збільшує ризик викидня чи мертвонародження.