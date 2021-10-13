Вагітних жінок імунізуватимуть від ковіду в Британії [ Редактировать ]
Кампанію з протиковідної вакцинації серед вагітних розгорнули у Великій Британії. Їх імунізуватимуть незалежно від терміну.
В британському уряді зазначили - 20 відсотків тяжкохворих коронавірусом людей - це нещеплені вагітні. І додали - перехворіти на коронавірус під час вагітності небезпечно як для майбутніх мам, так і для їхнього плоду.
В уряді запевнили - вакцинація не збільшує ризик викидня чи мертвонародження.
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