У Тайвані згоріла багатоповерхівка [ Редактировать ]
Багатоповерхівка зайнялася в Тайвані. 46 людей загинули, понад 40 - отримали поранення. Пожежа сталася в місті Гаосю у 13-поверхівці. Будинку - майже півсотні років.
На нижніх ярусах розташовані магазини, на верхніх - квартири. Причина займання - невідома. На відео видно, як полум'я поширюється з нижніх поверхів.
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