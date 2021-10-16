За "Кубком Кремля" отправились четверо украинских теннисистов [ Редактировать ]
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Сразу четыре украинских спортсмена представляют Украину на XXXI теннисном турнире "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве с 16 по 24 октября. Об этом сообщается на сайте турнира.
За "Кубок Кремля" сражаются:
- Леся Цуренко;
- Даяна Ястремская (53-й номер мирового рейтинга WTA);
- Ангелина Калинина (63);
- Илья Марченко.
В субботу, 16 октября, Илья Марченко в первом круге квалификации одолел румына Албота Раду (7:6-6:3). Сегодня же Леся Цуренко (149) сразится с чешкой Ребеккой Срамковой.
Призовой фонд турнира - $565 тыс. у женщин и $779 тыс. мужчин. Еще $1,345 млн обеспечивается российским коммерческим банком.
Напомним, что в конце августа первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая шестую строчку в мировом женском рейтинге WTA, выиграла престижный турнир WTA 250 в Чикаго с призовым фондом $235 238. Первая ракетка мира выиграла первый турнир в 2021 году и завоевала 16-й титул WTA в карьере.
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