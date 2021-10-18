У Великій Британії терміново переглядають безпеку депутатів. Адже вдруге за останні п'ять років парламентарія вбили просто під час зустрічі з виборцями.

Як часто тамтешні політики отримують погрози й що тепер для них зміниться - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Уже три дні люди продовжують приходити до цієї церкви в містечку Лі-он-Сі. В їхніх руках квіти, свічки, кульки та записки із вдячністю. Саме тут загинув депутат цього округу - Девід Емесс. Політик саме проводив зустріч із виборцями, коли на нього накинувся чоловік із ножем. Нападником виявився 25-річний британець сомалійського походження. Головна версія вбивства - радикальні ісламістські переконання затриманого.

Сем Спенс, житель Лі-он-Сі:

Він усе життя допомагав місцевим людям, і це жахливо, що його вбили в церкві. Це неправильно. Це має змусити владу щось змінити.

Абдул Гаррасі, житель Лі-он-Сі, знайомий Девіда Емесса:

Як на мене, політики повинні мати кращий захист. Особливо, коли вони проводять зустрічі з виборцями. Адже вони відкриті - будь-хто може до них прийти.

Це вже друге вбивство британського депутата за останні п'ять років. У 2016 лейбористка Джо Кокс загинула від рук праворадикала. Тоді усім парламентаріям запропонували послуги охоронців чи поліцейських під час зустрічей із виборцями. Та більшість - відмовилася. Тепер у країні знову повертаються до питань безпеки депутатів.

Пріті Пател, очільниця Міністерства внутрішніх справ Великої Британії:

Його вбили за роботою, яку він любив, під час служби виборцям. І, звісно, абсолютно неприпустимо, що такі випадки трапляються і ми не можемо допустити, щоб вони стали на заваді нашої демократії. Саме тому ми робимо все можливе, щоб гарантувати депутатам безпеку, щоби вони мали змогу продовжувати виконувати свої обов'язки.

Погрози життю та залякування - це не рідкість у політиці, зізнаються депутати. Колеги загиблого зібралися на особливе засідання. Не лише вшанували пам'ять Емесса, але й поділилися власними історіями цькування та погроз.

Ед Дейві, депутат парламенту Великої Британії:

Наші співробітники й працівники багатьох державних служб стикаються із цькуванням і жорстокістю, регулярно отримують погрози. Ми зобов'язані захищати їх усіх. Я впевнений - це те, чого хотів би Девід.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

У останньому мемуарі сер Девід говорить про чудову британську традицію - відкриті зустрічі людей з обраними політиками. І навіть після смерті колеги - Джо Кокс, та нападів на інших депутатів його й надалі ніщо не зупиняло від спілкування з членами округу віч-на-віч. Він завжди робив те, у що непохитно вірив і що вважав найважливішою частиною роботи депутата - допомагати тим, кому це необхідно.

Політики кажуть, що зараз найбільше потерпають від антивакцинаторів та противників локдауну. Під час референдуму щодо виходу з ЄС найбільше погроз надходило від прихильників брекзиту. І найчастіше всі залякування депутати ігнорують. До поліції звертаються одиниці.

Наразі тривають консультації народних обранців, спікера парламенту, поліції й служб безпеки. За їхніми результатами підготують зміни до організації захисту депутатів.